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Soğutma çalışmaları devam ediyor

Soğutma çalışmaları devam ediyor
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Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah çıkan yangını haber alır almaz kriz masası kurulduğunu ve 300 civarında hastanın başarıyla diğer devlet hastanelerine ve özel hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangının ardından hastaların bir kısmı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi ile Girne Üniversitesi Hastanesi’ne tahliye edildi.

Başbakan Ersin Tatar, YDÜ Hastanesi’ne giderek, buradaki hastaları ziyaret etti ve durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra burada basın toplantısı düzenleyen Tatar, yangının bir kablonun ısınması nedeniyle meydana geldiğinin düşünüldüğünü ifade ederek, hastaların diğer hastanelere tahliye edildiğini, tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

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