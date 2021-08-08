Sokağa çıkma yasağı ihlallerine yasal işlem

Sokağa çıkma yasağı ihlallerine yasal işlem
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Ülke genelinde bugün 00:00 - 05:00 arasında yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağı kurallarını ihlal eden 16 kişi ve iş yerini açık tutan bir kişi tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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