Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişi hakkında yasal işlem

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

Polisten verilen bilgiye göre, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde dün gece saat 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 11 kişi tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işleme gidildi.

KASTİ HASAR

Girne’de C.K.’nin (E-42) dün gece Dr. Fazıl Küçük Çemberi’nin güney kısmında bulunan bir otele ait ışıklı reklam tabelasını taş atmak suretiyle kırarak kasti hasara uğrattığı bildirildi.

Tutuklanan C.K.’nin 232 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu belirlendi.