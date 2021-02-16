Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 kişiye yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 15-16 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Yasağı ihlal edenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİN ÇEKİNİ SAHTELEYİP BORCUNU ÖDEDİ

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Özbek Motors isimli iş yerinde çalışan A.B.’nin (E-55) ofiste muhafaza edilen Serkan Özbekoğlu’na ait çek defteri içerisinden çaldığı çek yaprağına 11 bin sterlin yazıp imzaladı ve borcuna karşılık başka bir şahsa vererek tedavüle sürdü.

A.B. tutuklandı.

İŞ YERİNDEN 4 BİN 300 TL ÇALDI

Aralık-şubat ayları arasında gerçekleşen olayda İncirli’de faaliyet gösteren Narin Un Ürünleri isimli iş yerinde çalışan T.Ö.(E-41) iş yeri adına sattığı ürünler karşılığı müşterilerden tahsil ettiği toplam 4 bin 300 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldı.

T.Ö. tutuklandı.

YEŞİLYURT’TA DARP... BİR KİŞİNİN AYAK BİLEĞİ KIRILDI

Yeşilyurt’ta dün, A.Ş.(E-49), aralarında sorun bulunan H.Ş.yi (K-30) ciddi şekilde darp ederek, sol ayak bileğini kırdı.

H.Ş., Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı. A.Ş. tutuklandı.