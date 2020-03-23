Sokağa çıkmamanın tavsiye edildiği haftada 35 kaza gerçekleşti!

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 35 trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 16 – 22 Mart tarihleri arasında meydana gelen kazaların 10’u yaralanmayla, 25’i hasarla sonuçlandı. Kazalarda toplam 349 bin 367 TL’lik hasar tespit edildi.

Kazaların 12’si Gazimağusa, 9’u Lefkoşa, 7’si Girne, 5’i Güzelyurt ve 2’si de İskele’de gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde 68 trafik suçu rapor edildi.