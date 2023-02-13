Sol Gençlik: “Çalışmanız, tüm toplum tarafından ayakta ve yürekten alkışlanmaktadır”

Sol Gençlik, gençleri ve depremzedeleri göçük altından çıkarmak için çalışanların tüm toplum tarafından ayakta ve yürekten alkışlandığını kaydetti.

Sol Gençlik tarafından yapılan açıklamada, depremzedeleri göçük altından çıkarmak için çalışanlara en derin saygı ve minnettarlık sunularak, şu ifadeler kullanıldı:

“Deprem sırasında vatandaşlarımızın ve depremzedelerin hayatlarını kurtarmak için çalışmanız, tüm toplum tarafından ayakta ve yürekten alkışlanmaktadır.”

Açıklamada, “Sizler, insanların hayatını kurtarmak için durmaksızın çalıştınız, güçsüzlük nedir bilmeden, onların hayatını kurtarmak için canınızı riske attınız. Sizler, toplumumuz ve bizim için önemli bir güvencesiniz” denildi.

“Size verilen görev, sadece bir iş değil, gurur dolu onurlu bir görevdi” vurgusu yapılan açıklamada, “Tüm zorluklara rağmen, sizler içimizdeki umudun sebebi oldunuz. Size olan sevgimiz, saygımız ve minnettarlığımız sonsuza dek sürecektir” ifadelerine yer verildi.