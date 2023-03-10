Sol Gençlik'ten hükümete eleştiri

Sol Gençlik, Namık Kemal Lisesi binasının riskli olması gerekçesiyle eğitimin çadırda devam edecek olmasından dolayı siyasileri eleştirdi.

Sol Gençlik Sekreteri Fikri Marasalı, Namık Kemal Lisesi okul binasının riskli olduğu gerekçesiyle eğitime çadırda devam edilmesi kararıyla ilgili, “(yönetim) eğitim sistemimizin özgürlükçü, bilimsel ve demokratik olmasını engellemeye çalışarak, genç nesillerimizi, geleceğimizi zehirlemeye, vasatlaştırmaya çalışmaktadır”

Siyasilerin, liyakat ve ehliyeti hiçe sayarak kendi yandaşlarını eğitim sisteminin en kritik noktalarına yerleştirerek, eğitim sisteminin kalitesini çökerttiğini ifade eden Marasalı, “Eğitim sistemimize gereken önemi vermeli, gerekli yatırımları yaparak öğrencilerimizin en iyi koşullarda kamusal eğitim haklarını sağlamalıyız. Bu yolda, her türlü zorluğa göğüs gereceğimizi, eğitim sistemimizin çökertilmesine asla izin vermeyeceğimizi açıkça ifade etmek istiyoruz” dedi.