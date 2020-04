Sol Hareket: "Ekonomik yıkımın önüne geçilmeli"

Sol Hareket, Başbakan’ın, topluma “borçlanma, borcunu borç ile ödeme çağrısına” atıfta bulunarak, “Tüm toplumu bankaların insafına terk etmişlerdir. Oysa yapılması gereken; geçtiğimiz yıl %70 kâr oranı ile en kârlı sektör olan bankacılık sektörünün gelirlerinden kesinti yapmak, banka borç faizlerini sıfırlamak ve borç ödemelerini en az 6 ay ertelemektir” dedi.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Covid-19 salgını nedeniyle toplumun büyük bir kesiminin ekonomik yıkım ile karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu süreçte herkes evde kalmalı. Salgının önüne geçmenin en önemli yolu budur. Ancak evde kalan on binlerce işçinin, emekçinin, üreticinin, esnafın, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin ekonomik olarak nasıl ayakta kalacağının ve geçineceğinin de formülünü yaratmak zorundasınız” dedi.

“UBP-HP hükümetinin sağlık konusundaki önlemleri gibi ekonomik önlemleri de yetersiz” diyen Korkmazhan, hükümetin açıkladığı ekonomik paketin büyük sermaye, zenginler ve bankaları koruma altına aldığını; işçi, emekçi, üretici, esnaf, küçük ve orta ölçekli işletmeleri ise kaderine terk ettiğini söyledi.

“Başbakan Sn Tatar, ekonomik yıkım ile karşı karşıya olan toplumumuza, borçlanma, borcunu, borç ile ödemek çağrısı yapmaktadır. Tüm toplumu bankaların insafına terk etmişlerdir. Oysa yapılması gereken geçtiğimiz yıl %70 kâr oranı ile en kârlı sektör olan bankacılık sektörünün gelirlerinden kesinti yapmak, banka borç faizlerini sıfırlamak ve borç ödemelerini en az 6 ay ertelemektir” diyen Korkmazhan, UBP-HP hükümetinin sermayenin çıkarlarını her şeyin üstünde tuttuğunu savundu.

Bir an önce halkı koruyucu önlemlerin hayata geçirilmesinin, aksi takdirde hızlı bir yoksullaşmanın ve küçük-orta ölçekli işletmeler de iflasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Korkmazhan, alınmasını gerekli gördüğü acil ekonomik önlemleri şu şekilde yineledi:

“Çalışanlar arasında yabancı-yerli, kamu-özel ayırımı kabul edilemez. Önlemler tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmelidir. İşten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Zorunlu hizmetler hariç tüm çalışanlara ücretli izin verilmelidir. Çalışmak zorunda olan sağlık emekçileri ve diğer çalışanların güvenli çalışma koşulları ve ihtiyaçları eksiksiz bir şekilde karşılanmalıdır. Faturalar, Kira ödemeleri ve Banka borçları faizler sıfırlanarak en az 6 ay ertelenmelidir. İhtiyaçlı her aileye temel gıda ve sağlık yardımı için çalışma başlatılmalıdır. Esnaf, Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerde işçi maaşları 3 ay süreyle devlet tarafından ödenmelidir. Esnaf, Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin kapalı oldukları süredeki zararları hesaplanarak, vergi ve elektrik borçlarından düşülmelidir. Serbest, şahıs adına, yarı zamanlı, günlük veya kayıt dışı çalışanlara, asgari ücret oranında ödeme yapılmalıdır. Mali kaynak yaratmak için; Bütçe yeniden ele alınarak daha adil bir bütçe oluşturulmalı, Bütçedeki savunma kalemi iptal edilerek sağlığa aktarılmalıdır, Ekonomideki çok ciddi kayıt dışılık, vergi kaçakçılığı ve kara para transferlerinin üzerine gidilmelidir, Bankaların, finans kuruluşlarının ve casinoların net gelirlerinden %40 kesinti yapılmalıdır, Büyük şirketlere ek %10 gelir vergisi uygulanmalıdır. Bankalarda 1 milyon TL ve üzeri mevduatı olanlardan %5 kesinti yapılmalıdır, Zenginlere servetlerinin toplam değerinin %10’u oranında servet vergisi uygulanmalıdır.”