Sol Hareket eylem yapacak

Sol Hareket, yarın Kuğulu Park’ta eylem düzenliyor.
Sol Hareket’ten yapılan yazılı açıklamada, Sol Hareket, “emek, demokrasi ve barıştan yana tüm siyasi parti, sendika ve örgütleri, tüm demokrat, yurtseverler ve halkı” yarın saat 16.00'da Lefkoşa Kuğulu Park’ta gerçekleştirilecek ortak eyleme çağırdı.
Açıklamada “Faşist baskı ve tutuklamaları, düşünce ve ifade özgürlüğünü, özgürlüklerimizi boğma çabaları karşısında korkmuyoruz, susmayacağız” denilerek “Pandemi ve ekonomik krizin faturasını işçilere ve halka ödetme çabalarını, daha da yoksullaştırılmayı, dayatma ekonomik paket ve kültürel asimilasyon çabalarını, ülkemizden göç ettirilmeyi reddediyoruz. Kendi kendimizi yöneteceğimiz, çağdaş, demokratik, adil, eşitlikçi, özgürlükçü bir ülke, Kıbrıs sorununda erken çözüm ve barış için mücadeleyi büyüteceğiz.” İfadeleri kullanıldı.