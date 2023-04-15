Sol Hareket: “Genel grev ve Meclis boykotuyla en geniş toplumsal muhalefet harekete geçirilmeli”

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Kamu İhale Yasası’nda yapılmak istenen değişiklik ile “Kıb-Tek’in yok oluşa terk edilmek, AKSA’nın ise tekel haline getirilmek” istendiğini savundu ve “Bunu engellemek için genel grev ve Meclis boykotu ile en geniş toplumsal muhalefeti harekete geçirmek tek çıkış yoludur” dedi.

Korkmazhan yazılı açıklamasında, yasanın geçmesi durumunda elektrik gibi önemli bir sektörün yönetiminin kaybedileceğine dikkat çekerek, Kıbrıslı Türklerin daha pahalı ve daha kirli elektrik kullanmaya mahkûm edileceğini savundu.

AKSA’ya verilen yıllık 28 milyon dolar kira bedeli ile yılda 3 tane elektrik santrali kurulabileceğini vurgulayan Korkmazhan, kamusal kaynakları şirketlere peşkeş çekmek yerine yatırıma dönüşmesi durumunda, KIB-TEK’in modernize edilip, ucuz, yeşil ve yenilenebilir enerji üretiminin hayat bulabileceğini kaydetti.

-“CTP yanlıştan geri dönmelidir”

Hükümetin ve AKSA’nın tüm çabalarına karşın, EL-SEN’in başlattığı mücadelenin sonuç alma noktasına geldiği bir nokta genel grev ve Meclis boykotu ile en geniş toplumsal muhalefeti oluşturarak mücadeleyi büyütmek yerine mücadelenin berhava edildiğini kaydeden Korkmazhan, “CTP liderliğinin mücadelenin en kritik noktasında, ‘Ortak Akıl’ ile oluşturulduğunu söylediği kamuoyuyla paylaşılan 4 maddelik metin, hiç bir şey hedeflemeyen, boş bir metindir” dedi.

CTP’yi eleştiren Korkmazhan, “Şimdi ne yapacaksınız. Pazartesi kürsü muhalefeti ile yasanın geçmesini mi izleyeceksiniz” diye sordu.