Sol Hareket hükümetten halkı koruyucu önlemler almasını istedi

Sol Hareket TL’nin döviz karşısında değer kaybının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öngörüsüyle, hükümetten, halkı koruyucu tedbirleri hayata geçirmesini istedi.

Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Türkiye ekonomisinin uzun sürecek bir resesyona girdiğini ve yeni bir kriz dalgasının yükselmekte olduğunu; Kıbrıs Türk toplumunun bu krizin etkilerini iki misli hissettiğini ve büyük bedeller ödemek zorunda kaldığını belirterek, hayat pahalılığının yüzde 50’yi geçtiğini ve halkı koruyucu önlemleri hayata geçirmesi gereken 4’lü koalisyon hükümetinin, halkı “çaresizliğe terk ettiğini” söyledi. Korkmazhan, Sol Hareket’in önlem önerilerinden bazılarını şu şekilde sıraladı:

“Eşel-mobil sistemi yeniden yürürlüğe konularak özel ve kamu tüm maaş ve ücretlerin erimesinin önüne geçilmeli, hayat pahalılığı ile doğru orantılı bir şekilde yükselmesi sağlanmalıdır; Asgari ücret insanca yaşama olanak sağlayacak düzeyde bir an önce arttırılmalı, özel sektörde sendikalaşma zorunlu hale getirilmelidir; ithal mallardaki fonlar, akaryakıt ve petrole uygulanan fonlar ve gümrük vergileri düşürülmeli veya kriz aşılana kadar bir süreliğine askıya alınmalıdır; dayatma ekonomik paketlere imza koymaya son verilmeli, ekonomi yönetimi planlanmalıdır; ekonomi de çok ciddi bir kayıtdışılık, vergi kaçakçılığı ve kara para transferleri söz konusudur. Bunun mutlaka üzerine gidilmeli, ayrıca vergi adaleti tesis edilerek, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır; temel gıda maddeleri, özellikle süt, bebek mamaları ve ilaçlardan alınan vergi kaldırılmalı, diğer vergilerde ve KDV’lerde indirime gidilmelidir; zamların önüne geçmek için Fiyat İstikrar Fonu etkin bir şekilde uygulamaya konmalıdır.

Kamuda, başta milletvekilleri, bakanlar ve müşavirler olmak üzere yüksek ve astronomik maaş alanlardan kesinti yapılmalı, bütçe adil bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır; Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği kaldırılmalı, eski cumhurbaşkanlarına sağlanan ayrıcalık ve ödemeler kaldırılmalıdır;

yaşadığımız ekonomik kriz ve sorunların temel kaynağı Türkiye ekonomisindeki istikrarsızlık ve krizdir. Dolayısı ile hükümet ve Cumhurbaşkanı erken federal çözüm için seferberlik ilan etmelidir.”