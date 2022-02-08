Sol Hareket: “Maraş, Ercan ve Gazimağusa limanı önerisi kabul edilmelidir”

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, güven artırıcı önlemler çerçevesinde Maraş’ın yasal sahiplerine iadesi karşılığında Ercan ve Gazimağusa Limanı’nın açılması önerisinin kabul edilmesi gerektiğini savundu.

Korkmazhan, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın öneriyi reddetmesini” protesto etti.

Yazılı açıklama yapan Korkmazhan, “Maraş’ın iadesi, Gazimağusa Limanı ve Ercan Havalimanı’nın eş zamanlı açılması, kapsamlı çözüm süreci ve toplumlararası ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak, bunun yanında tüm dünya ile doğrudan ticaret ve doğrudan ulaşım fırsatı yakalayacağız” ifadelerini kullandı.



Üretim, turizm ve diğer hizmet sektörlerinin gelişmesi önündeki engellerin kalkacağını savunan Korkmazhan açıklamasında, “En önemlisi böylesi bir güven artırıcı önlem ile toplumlar arası federal kültürün ve işbirliğinin gelişmesi ivme kazanacaktır” ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Maraş ve iki devletli çözüm konusundaki politikasını eleştiren Korkmazhan, “BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen bir Kıbrıs politikası kendini kandırmaktan başka bir şey değildir” dedi.Korkmazhan, Maraş ile ilgili atılacak her adımın 550 ve 789 no’lu BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olmasının şart olduğunu, bu gerçeğin bilinmesine rağmen Maraş konusunda “hamasete devam edildiğini” iddia etti.Maraş, Ercan ve Gazimağusa limanı önerisinin, güven artırıcı önlemler çerçevesinde hayata geçirilmesini talep eden Korkmazhan, müzakere sürecinin ise BM parametreleri temelinde federasyon hedefiyle yeniden başlatılması çağrısında bulundu.