Sol Hareket, mesaj yayımladı ve taleplerde bulundu

Sol Hareket, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımladı ve taleplerde bulundu.

Mesajda, kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddet, baskı ve sömürünün daha da arttığı bir dönemden geçildiği belirtilerek, “Bu bağlamda kadınlar ile dayanışmamızı bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Kadına yönelik şiddete bir kez daha hayır diyoruz” denildi.

Sol Hareket Cinsiyet Eşitliği Komitesi, kadına şiddeti önlemeye yönelik taleplerini şöyle sıraladı:

“1-Kadına yönelik şiddet, baskı ve tacizler en ağır hapis cezası ile cezalandırılmalıdır

2-Kadın dayanışma merkezleri ve kamusal çocuk bakım merkezleri açılmalıdır.

3-Kuralsız, güvencesiz, sendikasız çalışma yasaklanmalı, sendikalaşma zorunlu hale getirilmelidir.

4-Kadının ev içi emeği görmezden gelinmemeli. Ev emekçisi kadınların Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları yapılmalıdır.

5-Kadının yaşamın her alanında eşit katılımı ve temsiliyeti önündeki engeller kaldırılmalıdır.

6-Ataerkil toplumsal cinsiyet algılarının ve rollerinin değişimi için her alanda kararlı adımlar atılmalı, eğitim müfredatı yeniden ele alınmalıdır. Yasalar tüm baskıcı gelenek ve çağdışı unsurlardan arındırılmalıdır.

7-Kadın ticareti ve seks köleliği engellenmeli, gece kulüpleri derhal kapatılmalıdır.”