Sol Hareket: "Müdahaleler sandığa gömülecek"

Sol Hareket, Kıbrıs Türk toplumunun iradesine ve yaşam biçimine müdahalelerinin 11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gömüleceğini belirtti.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, müdahaleleri haberleştiren “Özgür Gazete ve Pınar Barut’u hedef gösterip tehdit ettiğini” savunduğu Başbakan Ersin Tatar’ı kınadı.

Korkmazhan, “Soğuk savaş döneminden kalma argümanlarla özgür gazeteciliği susturamazsınız” ifadelerini kullandı.

Gazetecilik yaptığı için gazetecileri ajan ilan etmenin, yabancı istihbarat örgütlerine çalışmakla itham etmenin, tüm gazetecilere gözdağı vermenin basın ve düşünce özgürlüğüne darbe olduğunu kaydeden Korkmazhan, Özgür Gazete ve Pınar Barut’un yalnız olmadığını, olası bir baskı veya saldırı girişiminin Sol Hareket’i karşısında bulacağını bildirdi.

Korkmazhan, Kıbrıs Türk toplumunun iradesine, çağdaş, demokratik, laik ve özgürlükçü yaşam biçimine yönelik müdahaleleri geçmiş örneklerde olduğu gibi bir kez daha boşa çıkaracağını kaydetti.

Seçimin, seçim olmanın ötesinde büyük bir öneme sahip olduğunu vurgalayan Korkmazhan, “11 Ekim’de toplum olarak çağdaş, demokratik, laik ve özgürlükçü bir geleceğe, kapsamlı bir çözüme mi yoksa vilayet olmaya doğru mu yol almak istediğimizi oylayacağız” ifadelerini kullandı.