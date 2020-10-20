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Sol Hareket: "Seçimler iradeyi yansıtmadı"

Sol Hareket: "Seçimler iradeyi yansıtmadı"
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Sol Hareket, 18 Ekim’de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminin “Kıbrıs Türk toplumunun iradesini yansıtmadığını,  Ersin Tatar’ın seçilmiş değil, atanmış” olduğunu savundu.
 
Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, 
“Tatar’ın Kıbrıslı Türk toplumunun seçilmiş lideri değil, Erdoğan ve AKP-MHP koalisyonunun ataması olduğunu” iddia ederek, Türkiye Büyükelçiliğinin  her türlü müdahale ve baskıyı uyguladığını ileri sürdü.
 
Seçim sürecinin ve ortaya çıkartılan sonucun demokratik olmadığını öne süren  Korkmazhan, “Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesi ve Sn. Akıncı’nın kazandığı seçim müdahale, baskı, tehdit ve dağıtılan büyük miktarda para ile gasp edilmiştir”  iddiasında bulundu.

Korkmazhan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinin Kuzey Kıbrıs’ı  ilhak etmek olduğunu da iddia etti.

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