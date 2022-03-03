Sol Hareket'ten elektrik zammı protestosu

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, “elektrik tarifelerinde yaşanan astronomik zamları” protesto ettiklerini açıklaıd.

Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, temiz ve ucuz enerji için fuel oil ile elektrik üretimine son vermek ve Kıb-Tek’in modernize edilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Elektrik tarifelerine uygulanan son zamların birçok haneyi karanlığa gömeceğini, üretimin ise durma noktasına geleceğini belirten Korkmazhan, elektrik tarifelerine uygulanan zammın iğneden ipliğe yeni bir zam dalgasına neden olacağını kaydetti.

Pandemi ve ekonomik kriz koşullarına halkı koruyucu ekonomik tedbirleri hayata geçirmek yerine, yeni zam ve vergiler ile krizin yükünün halkın sırtına yüklendiğini, yoksulluğun derinleştiğini kaydeden Korkmazhan, elektrik tarifelerine yapılan zamların geri alınmasını talep etti.

“AKSA’NIN FAALİYETLERİNE SON VERİLMELİ”

AKSA şirketinin Kıbrıslı Türk toplumunun sırtında çok büyük bir kambur olduğunu, elektriği astronomik kâr oranları ve alım garantili sözleşmeler ile çok pahalıya sattığını, bunun yanında fuel oil ile elektrik üretiminin ekolojik felaketlere ve pahalı enerjiye sebep olduğunu iddia eden Korkmazhan, “Ucuz ve temiz enerji için AKSA’nın faaliyetlerine son verecek, Kıb-Tek’i yeşil enerji hedefi ile modernize edecek, fuel oil ile elektrik üretimine son verecek kapsamlı bir çalışma başlatılmalıdır” dedi.

Kıb-Tek’in modernize edilerek, halka ucuz ve temiz enerji sağlayan denetlenebilir bir kurum halini alması gerektiğini vurgulayan Korkmazhan, siyasilerin ve bir takım çıkar odaklarının “arpalığına dönüştürülen” Kıb-Tek’in bu haliyle devam etmesinin de mümkün olmadığını kaydetti.