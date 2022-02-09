Sol Hareket'ten saldırı ile ilgili açıklama

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, “Halil Falyalı cinayeti ile bir derin hesaplaşma olayına daha tanık olduk. Silahlı katillerin tekne ile Türkiye’den geldiği, cinayeti işleyip geri döndükleri yönünde güçlü iddialar bulunmaktadır” dedi.

Korkmazhan, Halil Falyalı cinayeti ve ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlendirdiği yazılı açıklamasında, “Mobese görüntülerinin, cinayetin gerçekleştiği sıralarda Türkiye basınında servis edilmesinin”, Mobese sisteminin kontrolünün kimde olduğu yanı sıra, mahkeme emri olmadan görüntülerin nasıl elde edilebildiği, özel hayatın gizliliği gibi soruları da akıllara getirdiğini kaydetti.

Korkmazhan açıklamasında, “Geçici 10. Madde ile iç ve dış güvenliğin, irade, demokrasi ve hukukun askıya alındığı, polisin sivile bağlı olmadığı, Kıbrıs sorununda çözümsüzlük politikasıyla Kıbrıs’ın kuzeyinin uluslararası hukukun dışında tutulduğu ve uluslararası suç örgütleriyle mafyaların üslendiği ve hiç kimsenin can güvenliğinin kalmadığı bir toprak parçası haline getirildik” iddiasında bulundu.

“Gelinen aşamada da ikilem açık ve nettir. Ortası yoktur. Ya erken federal çözüm ile uluslararası hukukun parçası olacağız, ya da çözümsüzlük politikasıyla uluslararası mafya ve suç örgütlerinin arka bahçesi olarak kalacağız” ifadelerini kullanan Korkmazhan, Sol Hareket olarak, arka bahçe olmayı reddeden tüm demokrasi ve ilerici güçleri en geniş demokratik birliği sağlayarak, demokrasi, hukuk ve erken federal çözüm mücadelesini yükseltmeye çağırdı.