Sol Hareket Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi: “LGBTİ bireyler hâlâ ayrımcılığa uğruyor”

Sol Hareket Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkedeki yasal düzenlemelere rağmen Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transeksüel ve İnterseks (LGBTİ) bireylerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine bağlı nedenlerle hâlâ ayrımcılığa uğradığını belirtti.

Atölye, “Ayrımcılığa karşı LGBTİ bireylerin insan haklarının geliştirilmesi yönünde her zaman mücadele etmeli ve ayrımcılığa karşı durmalıyız” diyerek, bu mücadeleyi yükseltmek için yarın Lefkoşa’da düzenlenecek Onur Yürüyüşüne katılım çağrısında bulundu.

Sol Hareket Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Semen Saygun, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizde Ceza Yasası’nda yapılan değişiklikler ve sonrasında nefret suçları ile ilgili yapılan yasal düzenlemelere rağmen LGBTİ+lar cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine bağlı nedenlerle hala ayrımcılığa uğruyor. Yapılan yasal düzenlemeler ne yazık ki toplumdaki istenen değişim için yeterli olmadı” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM MÜFREDATLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI HALE GETİRİLMELİ”

“Bunun en önemli sebebi eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili eğitim politikalarının hayata geçirilmemesidir” diyen Saygun, “Ayrımcılık bir şiddet türüdür ve öğrenilen bir davranıştır. Arzu ettiğimiz toplumsal dönüşümün sağlanması için eğitim müfredatlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hale getirilmesi, eğitim emekçilerinin tümünün hizmet içi eğitimlerden geçirilmesi gerekmektedir” görüşünü paylaştı.

Saygun, şunları kaydetti:

“Cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimi ne olursa olsun, herkes eşit haklara sahiptir. LGBTİ+lar şiddete maruz kalıyor, eğitim hayatları boyunca ayrımcılığa uğruyor, dışlanıyor. Kamusal alandaki ayrımcı uygulamalara maruz kalıyor. Homofobi, transfobi, bifobi ile karşı karşıya oldukları için görünürlük problemleri yaşanıyor. Eşitsizliğin, adaletsizliğin körüklendiği ve cinsel yönelim, cinsiyet kimliği temelli hak ihlalleri yaşandığı karanlık bir gelecek istemiyoruz.”