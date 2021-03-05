Sol hareketten protokole eleştiri

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokolü eleştirdi.

Korkmazhan, “yeni bir dayatma ekonomik yıkım paketinin toplumun bilgisi olmadan imzalanmasının kabul edilmez olduğunu” savunarak, protesto etti.

Korkmazhan, “İçeriği gizlenen ve sözde görüşmeler yolu ile belirlenen dayatma ekonomik paketler, Kıbrıslı Türklerin tüm özvarlıklarını AKP yanlısı sermayeye peşkeş çekmeyi, daha fazla yoksulluğu, ekonomik yıkım ve toplumsal yok oluşu öngörmektedir. Dayatma ekonomik paketleri ve talimat ile yönetilmeyi reddediyoruz” dedi.

Korkmazhan, kooperatif, elektrik, telekomünikasyon ve limanlar gibi halka ait geriye kalan kurumların da tekellere devredilmek istendiğini savunarak, dayatma ekonomik paketlere ve talimat ile yönetilmeye karşı, kendi kendini yönetmek ve erken federal çözüme ulaşmak için kararlı bir şekilde tüm demokrasi ve emek güçleri ile mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.