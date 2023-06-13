“Solun 5. Akdeniz Konferansı” Kıbrıs’ta gerçekleşti

Avrupa Sol Partisi’nin düzenlediği “Solun 5. Akdeniz Konferansı” YKP, AKEL ve BKP’nin ev sahipliğinde 9-11 Haziran tarihleri arasında Kıbrıs’ta gerçekleşti.

YKP, Konferans boyunca 6 kişilik bir delegasyon ile toplantılara katıldı, çeşitli düzeyde ikili görüşmeler gerçekleştirdi, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı “Geleceğe sahip olmak için barış ve ekoloji için birleşmeliyiz” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi

YKP’den yapılan açıklamaya göre, konferans, cuma günü, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou’nun açılış konuşması ve hemen ardından “Askerleştirilmiş bir küresel ortamda barışı tesis etmek” başlıklı oturum ile Lefkoşa’da başladı. Oturumda YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı “Geleceğe sahip olmak için barış ve ekoloji için birleşmeliyiz” başlıklı konuşma yaptı.

Oturumda ayrıca AKEL Merkez Komite üyesi Toumazos Çelebis, BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Filistin Demokratik Birliği, Polisario ve Lübnan Komünist Partisi Genel Sekreteri de birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmalardan sonra AKEL, YKP ve BKP’nin birlikte organize ettikleri politik kültürel dayanışma etkinliği Anagennisi Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Gecede Arda Gündüz de sahne aldı, ayrıca iki toplumlu barış için dans grubu da bir gösteri gerçekleştirdi.

Cumartesi ise Larnaka’nın Pervolia (Bahçalar) köyündeki PEO tesislerinde “Güvenli, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre arayışı” ve “AB’nin Akdeniz’deki göç politikaları: insani alternatifleri destekleme ihtiyacı” başlıklarında oturumlar gerçekleşti.

İlk oturumda Türkiye Sol Parti’den Tayfun Mater, “çevre sorunları ve Akkuyu” üzerine, ikinci oturumda ise HDP’den Devriş Çimen “Türkiye’de “demokrasi” bağlamında bir silah olarak mülteciler, jeopolitik stratejiler ve çatışmalar” başlıklarında birer sunum yaptı.

PEO Kıbrıs Emek Enstitüsü (INEK-PEO) yöneticisi Pavlos Kalosynatos da “AB iklim ve çevre politikaları: çalışan insanlar üzerindeki etkileri” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Pazar günü ise “İnsan hakları ve demokrasi: gerçekler ve zorluklar” başlığı ile 4. oturum gerçekleşti. Bu oturumda Mısır, Tunus ve İran’dan gelen siyasi yapıların temsilcileri birer konuşma yaptı, konuşmacılardan biri olması planlanan Sudan Komünist Partisi temsilcisi ise ülkesinden çıkamadığı için konferansa katılamadı, bir mesaj göndererek Sudan’daki son durumu anlattı ve dayanışma talep etti.

Konferansın son kısmında strateji ve eylem planı için görüş alışverişi yapıldı.