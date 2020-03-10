"Son 14 gün içinde Covid 19 hastalığı görülen ülkelerde bulunduysanız dikkat"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut'da sosyal medya hesabın dan halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

"Okullar ve diğer her şey için kararlar bugün yapılacak toplantılarda ele alınacak. Yurtdışından okulları tatil edildiği için gelen öğrencilerin (hastalık olan ülkelerden) adaya döndükten sonraki 14 gün evlerinden çıkmamaları, diğer kişilerle yakın temastan sakınmaları (self isolation) gerekiyor. 14 gün içinde bir sorun olmazsa normale dönmeleri, 14 gün içinde ateş, öksürük veya nefes darlığı olursa evden çıkmadan hemen salgın ekibini aramaları gerekiyor"

Sağlık Bakanlığı son 14 gün içinde Covid 19 hastalığı görülen ülkelerde bulunan ateş, nefes darlığı öksürük gibi şikayetleri bulunanların 0533 85011 88 veya 0548 850 11 88 numaralı KKTC Sağlık Bakanlığı Salgın Ekibi hatlarına 7/24 ulaşabileceklerini duyurdu