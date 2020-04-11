Son 24 saatte yapılan testler ve sonuçları açıklandı

KKTC Başbakanlık Kriz Merkezi İletişim Başkanlığı son 24 saatte yapılan testleri ve test sonuçlarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 158 kişiye test yapıldı ve testlerin tümü negatif çıktı.

Açıklamada toplam test sayısı 4048, toplam vaka sayısı 99, toplam can kaybı 3 olarak belirtildi.

Son 24 saatte 1 hastanın daha iyileştiği, toplam iyileşen hasta sayısının 45’e yükseldiği, 1 kişinin yoğun bakımda, 51 kişinin de normal serviste tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2020, 18:14