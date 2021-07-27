Son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.047 olup, 134'ü yerel 157 pozitif vakaya rastlanmış, 77 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 20 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 134 kişi ise yerel vakadır. 

42 kişi Lefkoşa, 52  kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 4  kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2 / K.kaymaklı-3 / Gönyeli-4 / Yılmazköy-10/ Surlariçi-4 / Ortaköy-4 / Hamitköy-6 / Alayköy-2 / Göçmenköy-1/ Köşklüçiftlik-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Marmara-1 / Haspolat-3 

Girne 

Girne Merkez-20 / Şirinevler-2/ Alsancak-8 / Ozanköy-4 / Lapta-1/ Kaşgar-1/ Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-4/ Edremit-1/ Geçitköy- 1/ Dağyolu-1/ Çatalköy-5/ Karmi-1/ Beylerbeyi-1/ Doğanköy-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-3/ Kaliland-2 / Karakol-3/ Yeniboğaziçi-1/ Serdarlı-3/ Tatlısu-1/ Akdoğan-1/ İnönü-1/ Baykal-3/ Gülseren-1/ Akova-1 

İskele 

İskele Merkez-3/ Boğaz-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-6/ Kalkanlı-3/ Akçay-5 

Lefke 

Lefke Merkez-1/ Yedidalga-1 


27 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.047  

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 157 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 20 

Yerel Vaka Sayısı: 134 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 77 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.873.727      

Toplam Vaka Sayısı: 11.043 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9351 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1653    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1225  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 334    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8346  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 240 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 182 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1794 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.067

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