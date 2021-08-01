Son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.379 olup, 78'i yerel 100 pozitif vakaya rastlanmış, 131 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından deniz yolu, 5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 78  kişi ise yerel vakadır. 

21 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-5 / Yenikent-2/ Gönyeli-3/ Değirmenlik-2/ Hamitköy-2/ Metehan-1/ Taşkınköy-2/ K.kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-2/ 

Girne 

Girne Merkez-17/ Lapta-2/ Kaşgar-2/ Ozanköy-1/ Karaağaç-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Zeytinlik-1/ Yukarı Girne-2/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-2/ Çatalköy-4 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-4/ Serdarlı-1/ Maraş-7/ Tuzla-1/ Mormenekşe-1/ Baykal-1/ Yeniboğaziçi-2 / Sakarya-1/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1 


Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 

1 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.379   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 100 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 8 

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Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 

Yerel Vaka Sayısı: 78  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 131 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.966.936  

Toplam Vaka Sayısı: 11.661 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9994 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1627       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1442  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 92 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1189   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 176 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 132 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2261 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.213

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021, 18:58
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