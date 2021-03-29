Son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, KKTC'de son 24 satte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 8009 olup, 7'si yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 38 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .7 kişi ise yerel vakadır.

2 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenişehir-2

Girne

Dikmen-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -1 / Çanakkale-1 / Gönendere -1 / Görneç-1



29 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8009

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 7

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 731.665

Toplam Vaka Sayısı: 4312

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3877

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 351

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25 "

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 18:59