Son bir haftada, 7 yangın, 22 hususi servis olayı

Son bir haftada, ülkede 7 yangın, 22 hususi servis olayı meydana geldiği, yangına sebep olduğu tespit edilen iki kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldığı, yangınların maddi hasarının da yaklaşık 35 bin 338 TL olduğu açıklandı.
Hususi servis olayları ise şöyle açıklandı:
“Asansörde, apartmanın 4’üncü katındaki balkonda, ev içerisinde ve dere yatağına düşüp mahsur kalan şahısların kurtarılması, ağaç üzerinde mahsur kalan kedinin ve kuyuya düşen köpeğin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alınması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi .”