Son bir haftada, 7 yangın, 22 hususi servis olayı

Son bir haftada, ülkede 7 yangın, 22 hususi servis olayı meydana geldiği, yangına sebep olduğu tespit edilen iki kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldığı, yangınların maddi hasarının da yaklaşık 35 bin 338 TL olduğu açıklandı.

PGM-İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yangınların muhtemel sebepleri; “elektrik kaynaklı kısa devre, yakılan ateşten çıkan kıvılcımların yanıcı malzemeleri tutuşturması, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımların yanıcı maddeleri tutuşturması ve sönmeden atılan sigara izmariti” olarak sıralandı.

Hususi servis olayları ise şöyle açıklandı:

“Asansörde, apartmanın 4’üncü katındaki balkonda, ev içerisinde ve dere yatağına düşüp mahsur kalan şahısların kurtarılması, ağaç üzerinde mahsur kalan kedinin ve kuyuya düşen köpeğin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alınması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi .”