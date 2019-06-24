Son bir haftada 72 trafik kazasında 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

KKTC’de son bir haftada meydana gelen toplam 72 trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

17 - 23 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisindeki bu kazaların sebepleri, Polis Basın Bülteni’nde; süratli araç kullanmak (20), kavşakta durmamak (16), yakın takip (10), dikkatsiz sürüş yapmak (12) ve diğer etkenler (14) olarak açıklanırken, toplam hasar miktarı 451.000.00 TL olarak verildi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: 25, Gazimağusa:12, Girne: 25, Güzelyurt:4, İskele:6

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2019, 17:10