Son bir haftada KKTC’de 6 yangın ve 26 hususi servis olayı meydana geldi

PGM İtfaiye Müdürlüğü geçen hafta KKTC’de 6 yangın ve 26 hususi servis olayı meydana geldiğini; yangınlar sonucunda oluşan toplam zarar miktarının ise yaklaşık 6 bin 850 TL olduğunu açıkladı.
Raporda hususi servis olayları ise, “araçların motor bölümlerinde, ağaçlarda ve apartman boşluğunda mahsur kalan kedilerin, kuyuya düşen köpeğin ve oğlağın kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak yer aldı.