Son bir haftada KKTC’de 6 yangın ve 26 hususi servis olayı meydana geldi

PGM İtfaiye Müdürlüğü geçen hafta KKTC’de 6 yangın ve 26 hususi servis olayı meydana geldiğini; yangınlar sonucunda oluşan toplam zarar miktarının ise yaklaşık 6 bin 850 TL olduğunu açıkladı.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 16-22 Ekim tarihlerini kapsayan itfaiye raporunda, 5’i Lefkoşa, 1’i ise Girne’de meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; “bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılması, kısa devre, faal durumdaki piknik tüpünün açık unutulması neticesinde aşırı ısınıp alevlenmesi ve bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından söndürülmeden atılan sigara izmariti” olarak sıralandı.

Raporda hususi servis olayları ise, “araçların motor bölümlerinde, ağaçlarda ve apartman boşluğunda mahsur kalan kedilerin, kuyuya düşen köpeğin ve oğlağın kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak yer aldı.