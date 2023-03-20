Son bir haftada, ülkede 9 yangın, 33 hususi servis olayı meydana geldi

KKTC'de son bir haftada, 9 yangın, 33 hususi servis olayı meydana geldiği, toplam zarar miktarının ise yaklaşık 134.500 TL olduğu açıklandı.

PGM-İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yangınların muhtemel sebepleri; “Kısa devre, profil üretme makinesinin sıcak aksamlarına yağ temas etmesi, tamamen sönmeden atılan sigara izmaritleri, araç üzerine yanıcı madde dökülerek yakılması ve gaz kaçağı nedeniyle gazın alevlenmesi” olarak sıralandı.

Hususi servis olayları ise şöyle açıklandı:

“Asansörde, uçurumun kenarında ve dere yatağında mahsur kalan şahısların kurtarılması, evin garaj ile bahçe duvarı arasında ve garaj içerisinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, havuz motorlarının bulunduğu bölümde biriken suyun tahliye edilmesi, özel görev, yangın eğitimleri verilmesi, yangına karşı tedbir alma, yol güvenliğinin sağlanması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastane morguna sevk edilmesi”