Son bir haftada ülkede toplam 16 yangın meydana geldi, 77 bin TL'lik zarar oluştu

PGM İtfaiye Müdürlüğü, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında ülkede toplam 16 yangın meydana geldiğini, yangınlar sonucu yaklaşık 77 bin 360 TL zarar miktarı oluştuğunu açıkladı.

Yangınların bölgelere dağılımına göre, Lefkoşa’da 7, Güzelyurt’ta 3, Gazimağusa’da 2, Girne’de 1, İskele’de 1 ve Yeşilköy’de 2 yangın çıktı.

Yangınların, 5’i sönmemiş sigara izmaritinden, 4’ü kısa devreden, 2’si elektrik tellerinden, 2’si benzin kaçağından, diğer üçünün ise spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar, sirayet ve temizlik amacıyla yakılan ateşin kontrolden çıkmasından kaynaklandı.

Bunların 4’ünün kuru ot ve çöp; dördünün anız, üçünün motorlu araç, diğer üçünün elektrik, geriye kalan ikisinin de bahçe ve depo yangını olduğu kaydedildi.

Ayrıca PGM İtfaiye Müdürlüğü raporunda, aynı süre içerisinde, toplam 7 hususi servis olayının meydana geldiği, bunların; dördünün can kurtarma, 3’ünün ise hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olduğu belirtildi.

Açıklamada hususi olaylar; parmağı portakal sıkma makinesine sıkışan şahsın kurtarılması, aracın motor bölümünde mahsur kalan ve kaldırım taşları arasına sıkışan kedilerin kurtarılması, araç içerisinde kilitli kalan köpeğin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ve yangın eğitimi verilmesi olarak sıralandı.

Hususi servislerin bölgelere dağılımına göre, bunların 4’ü Lefkoşa’da, diğerleri ise Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta meydana geldi.