Son durum: Kuzey’de 35,Güney’de 84,iyileşen 3,toplamda 119 vaka

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta bulaştığı kişi sayısı toplam 119 oldu.Güneyde 9 yeni kişinin coronavirüs (COVID -19) testi pozitif çıktı.

Adanın güneyinde bugüne kadar 84 vaka ortaya çıkarken, 2 vakanın da iyileştiği ve taburcu olma aşamasına geldiği açıklandı; kuzeydeki rakam ise 35 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Ali Pilli, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan bir kişeye yapılan testin sonucunun da pozitif çıktığını açıkladı.