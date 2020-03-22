Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta bulaştığı kişi sayısı toplam 119 oldu.Güneyde 9 yeni kişinin coronavirüs (COVID -19) testi pozitif çıktı.
Adanın güneyinde bugüne kadar 84 vaka ortaya çıkarken, 2 vakanın da iyileştiği ve taburcu olma aşamasına geldiği açıklandı; kuzeydeki rakam ise 35 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Ali Pilli, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan bir kişeye yapılan testin sonucunun da pozitif çıktığını açıkladı.
Son durum: Kuzey’de 35,Güney’de 84,iyileşen 3,toplamda 119 vaka
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta bulaştığı kişi sayısı toplam 119 oldu.Güneyde 9 yeni kişinin coronavirüs (COVID -19) testi pozitif çıktı.
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