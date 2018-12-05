‘Son yılların en şiddetli yağışının yarın olması bekleniyor’

Yağışlı hava özellikle öğleden sonra etkisini artırarak sürdüyor.

Ülkenin dört bir yanından su baskınları ve yağmurların yarattığı tehlikelere ilişkin haberler geliyor.

Aşırı yağışlar özellikle Girne’de etkili oldu. Son bilgilere göre Girne ve ilçelerinde birçok yerde su baskınları yaşanıyor. Bunun yanında Gazimağusa ve bölgelerinden de su baskınları yaşandığına ilişkin haberler geliyor.

Polis ve ilgili birimler yağışların olumsuz etkisini azaltmak için büyük gayret sarfediyor.

Yağışlı hava özellikle öğleden sonra Girne ve Gazimağusa’da etkili oldu.

Öğle saatlerinden itibaren Girne bölgesini etkileyen yağışlar Girne Karşıyaka arasında birçok yerde su baskınlarına neden oldu.

Etkisini giderek artıran yağışların Girne merkezi de etkilediği ve burada da sel baskınlarına neden olduğu yönünde bilgiler de geliyor.

Polis akşam saatlerinde açıklama yaparak Ciklos mevkiinde yoğun yağış nedeniyle görüş mesafesinin yer yer bir metreye kadar düştüğünü duyurarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan polis gün boyu yağışların olumsuzluğa neden olduğu bölgeler ve yollar konusunda duyurular yaptı.

Ancak, bugün yaşanan yağışların yarın şiddetini daha da artırması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma günü öğle saatlerine kadar sürmesi beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Dairesi, birçok bölgede toprağın suya doymuş olduğu ve derelerin akışta olduğu gerçeğinden yola çıkarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Öte yandan, fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle Lefkoşa Türk Belediyesi acil müdahale ekipleri çalışma başlattı.

LTB açıklamasında, Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, yarın öngörülen yağışın son yılların en yoğun ve şiddetlilerinden olmasının beklendiği ifade edilerek, belediyenin, şehrin ve yurttaşların güvenliği için her türlü önlemi almaya çalıştığı, ancak, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği kaydedildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını incelerken, aynı zamanda beklenen yoğun yağışa ilişkin hükümet yetkililerine bilgi verdi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü ile görüşen Başkan Harmancı, olası acil durumlarda koordinasyon içerisinde olunmasını görüştü.

Konu ile ilgili olarak Güney Lefkoşa Belediye Başkanı ile de görüşen Harmancı olası acil durumlarda iletişim içerisinde olunması konusunda fikir belirtti.

Yurttaşlar olası acil durumlarda 24 saat hizmet veren Alo 185 Çözüm hattına yada 22 85221 numaralı telefona ulaşabilecek.