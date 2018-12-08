Sonat Altuğ’un tedavisi devam ediyor

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ’un , Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ndeki yoğun bakım tedavisi sürüyor.

Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Altuğ’un son durumuyla ilgili BRT’ye bilgi verdi.

Doktor Dizdarlı, Sonat Altuğ’a yapılan ınvaziv embolizasyon işlemi sonrasında beyin kanamasının kontrol altına alındığını ve baş ağıralarının azaldığını söyledi.

Dizdarlı, Sonat Altuğ’la ilgili vital bulguların iyi olduğunu ancak ancak riskin devam ettiğini kaydetti.

Beyin kanaması teşhisi konulan Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ’a dün akşam saatlerinde beyin anjiosu yapılarak, müdahale edilmişti.

Kaynak:BRT