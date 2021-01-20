Sonbahar ve Kış aylarının en soğuk günü

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün sonbahar ve kış aylarının en soğuk günün yaşadığını söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Buran, bugün sıcaklığın iç kesimlerde 9.5 derece dolaylarında olduğuna işaret ederek, sonbahar ve kış aylarının en soğuk günün yaşandığını söyledi.

Dün hava sıcaklığının iç kesimlerde 10, sahillerde ise 12 derece dolayların da olduğunu belirten Buran, bugün ise iç kesimlerde 9.5, sahillerde ise sıcaklığın 11 derece dolaylarında olduğunu kaydetti.

İleriki 3 gün içinde sabah saatlerinde don görüleceğini, ancak günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıkların tedricen artmasının beklendiğini ifade eden Buran, yağışlı havanın bölgeyi terk ettiğini, ayın 26’sına kadar da herhangi bir yağış beklentisi bulunmadığını belirtti.

Buran, fırtına ve rüzgarın da etkisini yitirdiğin, yarından itibaren kuzey ve doğudan orta şiddette rüzgar beklendiğini sözlerine ekledi.