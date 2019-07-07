KKTC III. Yatırım Dayanışma Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı.

Başbakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) işbirliğinde düzenlenen ve KKTC ile TC’den üst düzey katılımla gerçekleştirilen toplantının sonuç bildirgesi 20 maddeden oluşuyor.

Bildirgede, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bürokratik işleyişe etkinlik kazandırmak amacıyla gerçekleştirilecek bir kamu reformunun gündemde olduğunu saptamış; bürokraside sağlanacak iyileştirmelerin yatırım ortamını olumlu yönde etkileyeceği üzerinde önemle durmuştur” denilerek Kamu Reformu’na atıfta bulunuldu.

Bildirgede “e-devlet” çalışmalarının önemine işaret edildi, “yargının ekonomik gelişmeyi destekleyecek şekilde güçlendirilmesi ve tahkim mekanizmalarının kurulması ve geliştirilmesinin desteklenmesi gerektiği” kaydedildi.

“Türk Hava Yolları A.Ş. dâhil, Ercan Havaalanına gerçekleştirilen tüm uçuşların, Türkiye’deki daha fazla noktaya ve mümkün olduğunca fazla ülkeye bağlanmasını sağlayacak şekilde artırılmasının turizm potansiyelinin geliştirilmesi açısından önemi” vurgulanan bildirgede, “KKTC’nin eğitim ve turizm potansiyelinin uluslararası alanda görünürlüğünün artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda paydaşların da katkı koyacağı bir mekanizma kurulması üzerinde çalışılacaktır” denildi.

Bildirgede KKTC firmalarının başta Türkiye pazarı olmak üzere diğer pazarlara etkin bir şekilde ulaşması için önlem alınması gerektiği ve bunun destekleneceği belirtilerek şöyle denildi:

“KKTC firmalarının başta Türkiye pazarına olmak üzere diğer pazarlara daha etkin bir şekilde ulaşması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Türkiye ve KKTC hükümetlerinin bu konudaki çalışmaları, başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere toplantıda hazır bulunan bütün meslek kuruluşları tarafından desteklenecektir.”