Sonüstün: "Kıbrıs’ta ve bölgede barış istiyoruz"

Güney Kıbrıs’ta düzenlenen konferansta konuşan Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Kıbrıs’ta ve bölgede barış istediklerini kaydederek, uluslararası toplumdan destek istedi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Sonüstün, Avrupa Sol Partisi tarafından Güney Kıbrıs’ta düzenlenen 5. Akdeniz konferansına katıldı.

NATO ve Anglo Amerikan planları çerçevesinde Kıbrıs’ın parçalandığını, aynı politikaların Akdeniz’in değişik ülkelerinde hayata geçirilmesi için çalışıldığını savunan Sonüstün, Kıbrıs Türk toplumunun ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını, Türkiye’deki siyasetin ülkedeki yaşamı kötüleştirdiğini iddia etti.

Kıbrıs Türk toplumunun kendi geleceğini belirleme hakkının elinden alındığını, özellikle mülkiyet alanında talan yaşandığını öne süren BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, uluslararası toplumdan kopuk, ekonomik bunalım içinde yaşayan gençlerin ülkeyi terk ettiğini iddia etti.

BM gözetiminde yürütülen görüşmelere, Crans Montana’da kaldığı yerden devam edilmesinin tek kurtuluş olduğunu savunan Sonüstün, tek egemenliği, tek vatandaşlığı olan Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünün korunduğu federal birleşik Kıbrıs istediklerini kaydetti.

Sonüstün, bu konuda uluslararası toplumdan destek istedi.