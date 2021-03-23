Soruşturma memurları göreve başlıyor

Soruşturma memuru olarak görevlendirilecek Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Bölümü personeli, balıkçılık alanında etkin denetim yapabilecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği neticesinde, Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Bölümü’ndeki 13 personel 1 hafta boyunca soruşturma memurluğu ve tahkikat dosyası düzenleme eğitimi aldı.

Eğitimler, Polis Okulu’nda görevli Polis Müfettişi Özcan Dönmezer, Polis Müfettiş Muavini Ahmet Tuluhan ve Polis Müfettiş Muavini Akın Güzel tarafından verildi.

Eğitimin ardından sınav yapılarak, başarılı olan personele sertifikaları takdim edildi.

Bakanlıkta yer alan sertifika törenine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Polis Okulu Müdürü Sıtkı Erkıvanç ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Polis Okulu Müdürü Sıtkı Erkıvanç, eğitimini tamamlayan personele sertifikalarını takdim etti.

HAYVANCILIK DAİRESİ SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ’NDEKİ 13 PERSONEL, SORUŞTUMA MEMURU OLARAK GÖREV YAPACAK

Su Ürünleri Yasası’nda 2020 yılı Ağustos ayında yapılmış olan değişiklikle birlikte, su ürünleri ile ilgili resmi kontrol ve denetimlerin etkin olarak yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu tarafından, Hayvancılık Dairesi bünyesinde çalışan 13 personelin soruşturma memuru olarak yetkilendirilmesine karar verilmişti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Polis Okulu işbirliğinde düzenlenen eğitim çerçevesinde personele şikâyet alma, değerlendirme, neticelendirme, ceza yazma, yazılan cezaları ödemeyenler hakkında dosya yapma, mahkemeye intikal ettirme, mahkemede suçunu kabul etmeyenler hakkında mahkemede şahadet verme gibi bilgiler verildi.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık ile Polis Okulu Müdürlüğü arasındaki işbirliği sonucunda Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri personeline soruşturma memuru eğitimi verildiğini belirterek, bu gibi işbirliklerinin önemini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, ülkede ilk kez balıkçılık alanında denetim yapılabilmesi için Hayvancılık Dairesi personelinin soruşturma memuru olarak görevlendirileceğine dikkat çekerek, polisle işbirliği içinde yapılacak denetimlerle sürdürülebilir balıkçılık için önemli bir yol alınacağını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, sürdürülebilir balıkçılık için yasal çalışmaların çok uzun süredir devam ettiğini, geçtiğimiz yıl Su Ürünleri Yasası’nda yapılan değişiklikle su ürünleri ile ilgili resmi kontrol ve denetimlerin Hayvancılık Dairesi tarafından etkin olarak yapılmasına olanak tanındığını anımsattı.

Bakan Çavuşoğlu, sertifikalarını alan soruşturma memurlarına görevlerinde başarılar dilerken, işbirliği için Polis Okulu Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

ERKIVANÇ

Polis Okulu Müdürü Sıtkı Erkıvanç, devletin tüm kurumları ile polisin sürekli olarak istişare içinde olduğunu, güvenlik yanında eğitim olarak da tüm devlet kurumlarına hizmet vermekte olduklarını belirtti.

Erkıvanç, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Hayvancılık Dairesi bölge personeline yönelik verilen eğitimde, Su Ürünleri Yasası’na aykırı olarak suç işleyen kişilere yazılan sabit cezaların ödenmemesi durumunda, izlenecek yasal süreç konusunda kursiyerlerin eğitildiğini ifade etti.

Erkıvanç, ilerleyen dönemde de bu gibi işbirliği ve yardımlaşmanın artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.