SOS Çocuk Köyü Derneği'nden çocuk hakları günü mesajı

SOS Çocukköyü Derneği, Çocuk Hakları Sözleşmesinin Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilmesinin, çocuk haklarının tanınması için bir başlangıç adımı olsa da yasalardaki eksiklikler ve yetki karmaşasının çocukların en temel haklarına ulaşmalarında halen sorun teşkil ettiğini bildirdi.

Dernekten yayınlanan Çocuk Hakları Günü mesajında, çocukların biyolojik aileleri yanında desteklenmesi, ihmal ve istismardan korunmaları için aile güçlendirme çalışmalarının yeterli düzeyde olmadığı kaydedildi.

Aile Güçlendirme Projesi’nin, 100 çocuk kapasitesi ile SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında yürütüldüğü hatırlatılan mesajda, Aile Güçlendirme projelerinin sayıca artırılması ve her kesimde bu hizmetlerin ihtiyaca göre sağlanması gerektiği, böylelikle, çocukların biyolojik aile yanında kalarak sağlıklı gelişimlerinin sağlanabileceği kaydedildi.

OKULLARDA ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ

Çocuk ihmal ve istismarını en aza indirgemek maksadıyla, Çocuk Koruma Politikalarının okullarda yaygınlaştırılması ve uygulamaya alınması için Derneğin, 2014 yılından beri KTÖS ve KTOEÖS ile iş birliğinde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile sürekli istişare halinde olduğu belirtildi.

Birçok sivil toplum örgütünün yanı sıra, hem Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da davet edildiği çalıştayın 18 Kasım 2019 tarihinde organize edildiği ve okullarda Çocuk Koruma Politikalarının pilot uygulamasına geçilebilmesi için hareket planı çıkarıldığı hatırlatılan mesajda, hareket planına göre, 2020-2021 eğitim yılı içinde bir ilkokul ve bir ortaokulda çocuk koruma politikalarının uygulanması için pilot çalışma başlatılacağı ifade edildi.

Bunların yanı sıra, SOS Çocukköyü’nün farklı konularda da çocuk hakları için durum tespiti ve farkındalık artırma çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedilen mesajda, bu çalışmaların bazılarının, 2009 ve 2015 yıllarında KKTC’de Çocuk Hakları Durum Analizi, İlkokullarda Çocuk Hakları ile ilgili eğitim modüllerinin müfredata alınması için çalışmalar ve Adanın çeşitli bölgelerinde ilkokullarda ve meslek liselerinde çocuk hakları, ihmal ve istismar konularında farkındalık eğitimleri olduğu kaydedildi.

İHMAL VE İSTİSMAR ÇEŞİTLERİ

Çocuklara karşı işlenen ihmal ve istismar çeşitlerine de değinilen mesajda, bunların Fiziksel İstismar, Cinsel İstismar, İhmal ve İhmalkâr Muamele, Duygusal İstismar olarak dörde ayrıldığı belirtildi.

KKTC’DE REHABİLİTASYON MERKEZİ VE ÇOCUK İZLEM MERKEZİ EKSİKLİĞİ

SOS Çocukköyü mesajında, biyolojik aile yanında ve alternatif bakımda olan çocuklar ve gençlerin çeşitli nedenlerle bulunduğu ortama ayak uyduramadığı ve/veya suça itildiği zaman sistemde onları koruyan kapsamlı bir destek mekanizması bulunmadığı belirtildi.

Mesajda şunlara yer verildi:

“Uzun yıllardır, SOS Çocukköyü Derneği olarak Aile Tipi bakım modelinde aile bakımını kaybeden çocuklara bakım ve destek hizmeti sağlamaktayız. Yüzde 83 başarıyla çocukları ve gençleri bağımsız yaşama hazırlarken, geriye kalan %17’lik kesim toplumda kayıp olmaktadır. Bunun temel nedenleri arasında, kayıp olan bu çocukları ve gençleri elinden tutup daha yoğunlaştırılmış özel bir çalışma modeliyle rehabilite edecek merkezlerin olmayışıdır.

Bu nedenledir ki gerek alternatif bakımda gerekse biyolojik aile yanında yaşayan birçok genç, suça itilmekte ve rehabilitasyon merkezi eksikliği nedeniyle ya genç yaşta yetişkin hükümlülerle aynı çatıda ceza almakta ya da nerede olduklarını bilmediğimiz riskli ortamlarda kendilerine ve çevrelerine zarar vermektedirler.

İhmale, istismara uğrayan ve/ya suça itilen çocukların ve gençlerin süreçleri de sağlıklı olmayan koşullarda, çocuğun ve gencin tekrar tekrar istismara uğratıldığı bir sistemde yürütülmektedir. Bu durumu ortadan kaldırmak için Çocuk İzlem Merkezi kurulması ve çocuk dostu bir ortamda bu süreçlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Buradan açık çağrımız devlet yetkililerinin ivedi bir şekilde çocuk/genç rehabilitasyon merkezi ve çocuk izlem merkezi kurmak için hızla çalışmaya başlaması ve gerekli altyapıyı tamamlamasıdır. Kayıp olan her gün, kayıp olan yüzlerce çocuk ve genç anlamındadır. Toplumumuzun da bu konuya hassasiyet göstermesi ve bu çalışmaların hayata geçmesi için aktif destek vermesi çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki, sistemde kaybettiğimiz her çocuk ve genç sadece kendilerine değil, toplumsal gelişime de olumsuz etki etmektedir.”

ŞÜPHELİ BİR ÇOCUK İHMALİ VEYA İSTİSMARI DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Mesajda, herhangi bir çocuk ihmal ve istismarına şahit olan kişinin, olası durumun sadece bir şüphe olsa bile, bilgi vermesi gereken kurumlar şöyle sıralandı:

“KKTC Panik Butonu uygulamasını indirerek ihbar çağrısında bulunulabiliyor. ALO 183 hattı aranarak ihbarda bulunulabiliyor.

ALO 155 Polis hattı veya en yakın polis birimi aranarak şikâyette bulunulabiliyor. http://www.polis.gov.ct.tr/

SOS Çocukköyü Derneği 2257017 veya 2254318 nolu telefon numaralarından aranarak gerekli yönlendirmeler hakkında bilgi sahibi olunabiliyor veya yardım istenebiliyor.

En yakın Sosyal Hizmetler ofisine başvurulabiliyor. 611 22 22 / http://shd.gov.ct.tr”