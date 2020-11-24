SOS Çocukköyü Derneği yeni bir yardım kampanyası başlattığını açıkladı.
SOS Çocukköyü Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, çocukların sonbahar kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan kampanya, yeni yıl dileklerini konu alıyor.
Yapılan açıklamada, “2021’i umutla kucaklamak için çocukların yeni yıl dileklerini gelin birlikte gerçekleştirelim. Her çocuk yeni yıla umutla girsin. SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde aile bakımını kaybeden ve kaybetme riski taşıyan 185 çocuğun dileklerini birlikte gerçekleştirelim.” denildi.
BAĞIŞLAR İÇİN...
Bankadan Bağış
Limasol Türk Kooperatif Bankası
TL : 600318 STG 700694 / EURO 740074
Türk Bankası Ltd
TL : 015848733 STG : 7032674
K.T Kooperatif Merkez Bankası: 285258
Creditwest Bank: 15304685
Albank: 9010-18802673-351
SMS Bağışı
4120'ye SOS yazıp mesaj atarak 25 TL’lik bağışta bulunabiliyor, birden fazla da mesaj atılabiliyor.
Online Bağış
SOS Çocukköyü Derneği resmî web adresinden https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ online bağış yapılabiliyor.
Elden Bağış
0392 225 70 17 numaralı telefon aranarak veya Çocuk Köyüne giderek de bağış gerçekleştirilebiliyor.
SOS Çocukköyü Derneği'nden çağrı
SOS Çocukköyü Derneği yeni bir yardım kampanyası başlattığını açıkladı.