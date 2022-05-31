SOS Çocukköyü Derneği: "Yalnızca bir gün değil her gün çocuk odaklı olmalı"

SOS Çocukköyü Derneği, ülkedeki çocuklar hakkında bilimsel ve güvenilir verilerin olmayışının her bir çocuğun haklarına eşit olarak ulaşabilmesinin önünde ciddi bir engel ve toplumun geleceği açısından risk oluşturduğunu belirtti.

Bu durumun, ülkede çocuk odaklı stratejik planlamaların yapılamasına ve çocukların temel haklarına erişebilmelerine engel olabildiğini kaydeden SOS Çocukköyü Derneği, yıllardır ülkedeki yasal mevzuatın güncellenmesi, çocuğu koruyan ve güvende olmasını sürdürülebilir hale getiren yasaların, tüzüklerin ve prosedürlerin geliştirilmesi için yapılan çalışmaların yetersiz kaldığını savundu.

SOS Çocukköyü Derneği, çocukların bakımı, eğitimi, desteklenmesi, haklarının savunulmasıyla ilgili toplumun her kesimiyle iş birliği halinde, 30 yılı aşkın bir süredir çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

-"Yalnızca bir gün değil her gün çocuk odaklı olmalı"

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm çocukların 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutlarken, SOS Çocukköyü Derneği olarak sadece bir gün değil yılın her günü çocuklar için çalıştıklarını vurguladı.

“Çocuk toplumun geleceğidir” diyen Akter, sosyal devletlerin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi kadar sivil toplum örgütlerinin bu çalışmalarda iş birliğine açık olmasının ve bireylerin üzerine düşen görev ve sorumlulukları uygulamasının da önemli olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yılın sonuna doğru SOS Çocukköyü Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında "Çocuk Koruma Politikalarının Okullarda Yaygınlaştırılması" amacıyla imzalanan protokolün bu tür ortak sorumluluk faaliyetlerine örnek olacağını belirten Akter, 2022-2023 eğitim yılında iki pilot okulda uygulanmaya başlayacak süreçte çocuk hak ve sorumlulukları hakkında farkındalık çalışmaları yapılacağını; herhangi bir ihmal veya istismar durumunda ise okullarda adım adım işleyecek olan raporlama, ihbar ve ihbara yanıt prosedürlerinin uygulanabileceğini aktardı.

-"Çözüme odaklanan önlemler alınabilir"

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Akter, çocuk haklarıyla ilgili farkındalığın yükseltilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu konudaki eksiklerin ve yasal çalışmaların bir an önce tamamlanması çağrısında bulundu. Akter, SOS Çocukköyü Derneği’nin geçtiğimiz yıllarda da dikkati çektiği çocuk hakları ve çocuk istismarına karşı ülkedeki yasal mevzuatın güncellenmesi gerektiğini, Çocuk İzlem Merkezi'nin sadece kağıt üzerinde kalan bir çalışma değil, fiilen de görev yapan bir yapıya kavuşmasının önemini, çocukların güvenliğini sağlayan ve suça bulaşmasının önüne geçen bir mekanizmanın ana unsurlarından biri olarak faaliyet gösteren çocuk polisi biriminin de ivedilikle ülkemizde uygulanmasının bir ihtiyaç olduğunu yeniden anımsatmak istediğini kaydetti.

-"Sosyal Hizmetler Dairesi güçlendirilmeli"

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Akter, çocukların mağdur edildiği suçlarda hukuki sistemin suçluyu cezalandırma noktasında yeterli olsa bile bu gibi örneklerde mağdurun ıslahı, tedavisi ve desteklenmesi konularında sürdürülebilir bir yapının olmadığını belirtti.

Dezavantajlı ve istismara uğramış çocukların devlete bağlı tek adresi konumundaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, ekip olarak koşullarını zorlayarak son derece özveriyle çalışmasına rağmen, yeterli bütçe desteği olmadığı için personel sayısındaki ve ekipman yetersiziliği nedeniyle son derece yetersiz kaldığını anlatan Dernek Başkanı Akter, dairenin mevcut koşullarının ivedilikle iyileştirilmesinin yine bütün siyasilerin temel sorumluluklarından biri olduğuna işaret etti.

Ulusal Müdür Refika İnce

SOS Çocukköyü Ulusal Müdürü Refika İnce ise Dünya Çocuk Günü dolayısıyla şunları söyledi:

“Çocukların Refahı İçin Dünya” konferansı sonrasında adı üstünde tüm çocukların refahını sağlamak ve korunmalarına, haklarına erişmelerine engel olabilecek durumların ortadan kaldırılması için çalışmaları teşvik etmek amacıyla belirlenen 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde dileğim bugüne kadar çocukların iyilik hali için verilen tüm sözlerin yerine getirilmesidir. Günümüzde çocuğun değeri yeterince bilinmemekte ve çocuklar hem ebeveynleri tarafından hem de devlet eliyle ihmal ve istismara uğratılmaktadır. Dilerim SOS Çocukköyü Derneği olarak hayal ettiğimiz ‘Her Çocuk için Sevgi Dolu bir Yuva’ ve sevgi dolu toplumlar inşa etmeyi bir gün başarırız ve çocukların refahı için çalışan bir dünyada yaşarız. Tüm çocuklar için bir gün değil her gün Çocuk Günü kutlu olsun.”