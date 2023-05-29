Sos Çocukköyü Derneği’nde buluşma

SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım alan ve artık kendi ayakları üzerinde durabilen gençler “Ayak İzleri” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Lefkoşa yerleşkesinde düzenlenen; SOS Çocukköyü Derneği yetkilileri, idari personel, SOS anneleri ve teyzeleri ile eğitmenlerin hazır bulunduğu etkinlikte gençler SOS Çocukköyü Derneği Çocuk Köyü Program Müdürü Ahmet Akarsu ile Müdür Yardımcısı Münür Yücekal tarafından karşılandı.

Yapılan açıklamaya göre, Çocuk Köyü Program Müdürü Ahmet Akarsu, etkinlikteki konuşmasında SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek alan her çocuk ve gencin SOS ailesi olduğunu vurguladı.

Akarsu, “Sizi, yeniden yuvanızda görmek bizim için çok anlamlı. Evinizin kapıları size daima açık, biliyorsunuz” dedi.

-Çam

“Ayak İzleri” projesi etkinliğine eşi ve çocuklarıyla katılan Türkan Çam ise, bu buluşmaların pandemiden öncesinde de yapıldığını belirterek, yeniden evde olma hissinin kendilerini güvende hissettirdiğini söyledi.

SOS annesini ve teyzesini sürekli ziyaret ettiğini, SOS ailesiyle bayram ve özel günlerde bir araya geldiğini belirten Çam, buluşmalar sayesinde eski arkadaşlarını da bir arada görebildiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Verilen bilgiye göre, bakım ve destek süreçleri tamamlanan çocuk ve gençler, “Ayak İzleri” projesiyle SOS Çocukköyü Derneği yetkilileri ile iletişimlerini sürdürülebiliyor.