SOS Çocukköyü Derneğinden “Şefkatli ve Bağlanma Temelli Ebeveynlik” sertifikası

SOS Çocukköyü Derneği, “Şefkatli ve Bağlanma Temelli Ebeveynlik” eğitimi alan bakım ve destek veren ve eğitmenlik yapan 27 kişiye sertifika verdi.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, SOS Çocukköyü Derneği’nin sağladığı “Aile Tipi Bakım” adı verilen eğitimlerde, alternatif bakımın kalitesini artırmak, bakım verenleri çocuk ve genç bakımı konularında güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla anneler, teyzeler ve eğitmenlere yönelik “Şefkatli ve Bağlanma Temelli Ebeveynlik” eğitimi verildi.

Eğitimlerin sonunda, SOS Çocukköyü’ndeki 62 çocuğa aktif bakım ve destek veren 12 SOS annesi, 11 teyze ve dört eğitmen katılım sertifikası almaya hak kazandı.

SOS Çocukköyü Derneği Lefkoşa yerleşkesinde düzenlenen törenle katılımcılara sertifikaları verildi.

“Şefkatle ve güvenli sınırlar ile yetişen çocuklar”

SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım alan her çocuğun bakımından sorumlu olan bir SOS annesi, bir teyze veya aile asistanı, bir eğitmen bulunuyor.

“Şefkatli ve Bağlanma Temelli Ebeveynlik” eğitimleri, konu üzerine akademik çalışmaları bulunan uzman psikologlar Duygu Karakulak Ziliha Uluboy tarafından verildi.

SOS Çocukköyü Derneği, kurulduğu günden beri, aile bakımını kaybetmiş veya kaybetme riski taşıyan çocukların, sevgi dolu bir ortamda büyümelerine, eğitim, sağlık ve tam potansiyellerine ulaşmaları için her tür imkanı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor.