SOS Çocukköyü Derneği’nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

SOS Çocukköyü Derneği’nin 26’ncı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kurul’da Başkanlık Divanı oluşturulması, faaliyet raporu ile mali raporun sunulması ve aklanmasının ardından Dernekler Yasası’na uygun gerekli tüzük değişikliği yapılarak, yeni yönetimlerin iki yıllığına göreve seçilmesi ilkesi onaylandı.

Yapılan tüzük değişikliği sonrasında ise mevcut Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve yedek üyeleri oy birliği ile yeniden seçildi.

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter, Genel Kurul’da bir konuşma yaparak kendilerine iki yıl daha bu görevi veren tüm üyelere teşekkür etti.

Akter konuşmasında, pandemi sürecinin en başında büyük kaygıları olduğunu ancak sürecin toplumun büyük desteği sayesinde sağlıkla ve herhangi bir maddi sıkıntı yaşanmadan atlatıldığını belirtti.

Akter, halkın duyarlılığının yanında gece gündüz demeden çocuklar ve gençler için emek ortaya koyan bir ekip çalışmasının arka plandaki önemine işaret ederek, tüm ekibe özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Dernek’ten verilen bilgiye göre yönetim kurulunda iki yıl daha görev yapacak isimler ve görevleri şöyle:

“Av. Buğra Akter-Yönetim Kurulu Başkanı, Av. Dervişe Çerkez Güryel – Asbaşkan, Amber Ciddi Arabacı – Genel Sayman, Fevzi Özersay – Genel Sekreter, Hasan Arman – Faal Üye, Caroline Taylor - SOS KDI Temsilcisi, Damir Coric - SOS KDI Temsilcisi, Hüseyin Akcan – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi, Süreyya Geylan – Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Temsilcisi, Filiz Meriçli – Yedek Üye, Yeşim Turgut – Yedek Üye.”