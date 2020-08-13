SOS Girne Gençlik Evi gençleri için “Denizde Eğlence Günü” organize edildi

Lefkoşa Başkent Lions ve Girne Özgürada Lions kulüpleri, “12 Ağustos Dünya Gençlik Günü” çerçevesinde, 27 SOS Girne Gençlik Evi gençleri için “Denizde Eğlence Günü” organize etti.

Sözkonusu kulüplerden verilen bilgiye göre Alsancak, Camelot Beach Club’da gerçekleşen etkinlikte gençler için skuba dalış ve ringo su sporu etkinlikleri düzenlendi.

Topluma karşılıksız hizmet vermenin, toplumda bir farklılık yaratmanın en temel hedefleri olduğunu söyleyen Lefkoşa Başkent Lions Kulübü 2020 – 2021 Dönem Başkanı Rezan Şekerzade, SOS Gençlik Evi gençlerine farklı ve eğlenceli bir gün yaşatmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Şekerzade, bu tip etkinliklerin, toplumdaki sosyal sorumluluk anlayışının gelişimine katkı koyduğunu ve kişilerin veya kurumların toplumsal sorumluluk bilincini geliştirdiğini söyledi.

Girne Özgürada Lions Kulübü 2020 – 2021 Dönem Başkanı Kadriye Erdem de, sosyal sorumluluk projelerinin, birçok alanda toplumun farkındalığını artırdığını ve daha çok projeler geliştirilmesini teşvik ettiğinden dolayı çok önemli olduğunu belirtti.