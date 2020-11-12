SOS için işbirliği

SOS Çocukköyü Derneği ve Bienel Trading Ltd bugün bir araya gelerek SOS Çocukköyü ve SOS Girne Gençlik Evi’ndeki çocuk ve gençlerin daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları için iş birliği kurdu.

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre yapılan iş birliği kapsamında, Bienel Trading SOS Çocukköyü Derneği’ndeki çocuk ve gençler ile dernekte çalışan tüm personelin için bir sene boyunca, köpük sabun, el dezenfektanı ve akıllı tuvalet sistemi malzemeleri sağlayacak.

SOS Çocukköyü Derneği Fon Geliştirme Müdür Cemil Hafız kurum hakkında kısa bilgi verdi.

SOS’nin Aile Güçlendirme Projesi’nde’ 85 çocuk bulunduğunu dile getiren Hafız, aile bakımını kaybetmiş 102 çocuk ve gence de bakım verdiklerini kaydetti.

Şu anda aile bakımını kaybetmiş bir çocuğun gelebileceği tek yerin SOS olduğunu söyleyen Hafız, “Buranın sürdürülebilirliği için üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Bizim yıllık ihtiyacımız 14 Milyon TL. Bu yüzden bu finansal ihtiyacını karşılamak üzere hem bağış anlamında hem diğer katkı ve gelirler bakımından farklı kaynaklar gerekli. Bu yüzden sizin yaptığınız bu bağış bizim için çok değerli, çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Asbaşkanı Dervişe Çerkez Güryel de konuşmasında, özellikle pandemi döneminde hijyen malzemelerine büyük bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

Gerçek ve tüzel kişilerin SOS’ye destek çıkmasının çok önemli olduğunu ifade eden Güryel:“Bu gibi yerel ve dış desteklere ihtiyacı olan bir kurumuz. Sosyal sorumluluk farklı ülkelerde bir mecburiyettir ve küçükten öğretilir, sosyal sorumluluk kişilerin hayatının parçasıdır bizim ülkemizde de öyle olmasını dileriz ve bunun için uğraş vermekteyiz. Umudumuz Kıbrıs’ta da bu kültürün daha da yaygınlaşmasıdır”ifadelerini kullandı.