SOS Kreş ve Anaokulu öğretmenleri yeni akademik dönem başlarken kapasite geliştirme odaklı eğitimler aldı.

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre ilk iki gün Lefke Avrupa Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa “Sınıf Yönetimi”, Yrd. Doç. Dr. Sülen Şahin Kıralp “İhmal ve İstismar gibi olumsuz çocuk deneyimleri ile çalışma”, Doç. Dr. Azize Ummanel, “Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme ile Öğrenme Merkezlerinde Oyun” ve Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin “Aile ile İş birliği” konulu eğitimler verdi.

Eğitimlerin sonraki iki gününde ise Kıbrıs Paramedik Derneği’nden uzmanlar Adem İlkhan ve Yasemin Hoşoğlu tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitimler sayesinde öğretmenlerin mesleki alanda farklı bakış açıları ile beslenerek yaratıcılıklarını geliştirebildiği ve konularla ilgili güncel bilgiler edinerek kapasitelerini arttırdığı kaydedilen açıklamada “Tüm öğretmen kadrosunun katıldığı uygulamalı ilkyardım eğitimi ise SOS Kreş ve Anaokulu öğrencilerinin sağlıkları açısından büyük önem taşıyor. ‘Bana Yapabilmem İçin Fırsat Ver’ anlayışı ile çocukların katılımcı olduğu bir eğitim sistemini benimseyen SOS Kreş ve Anaokulu ekibi, çocuğun mutlu olduğu ortamda öğrenmeye açık olduğunu vurguluyor ve eğitim içeriklerini de bu amaç doğrultusunda belirliyor” ifadeleri yer aldı.