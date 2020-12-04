SOS, yeni yıl dilekleri yardım kampanyasını hatırlattı

SOS Çocukköyü Derneği, çocukların yeni yıl dileklerini karşılamak amacıyla başlattığı yardım kampanyasını hatırlattı.

SOS’ten yapılan yazılı açıklamada, yardım kampanyasına elden, online, SMS ve banka aracılıyla bağışta bulunabileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Finansal sürdürülebilirliğimizi sağlamak ve bünyemizdeki çocukların sonbahar kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütmekte olduğumuz kampanya yeni yıl dileklerini konu alıyor. Zor geçen bir yıl olan 2020’de bağışçılarının desteğiyle nelerin başarılabildiğini vurgulayan kampanya, 2021 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde çocukların yeni yıl için dileklerine yanıt vermek için düzenleniyor” denildi.

Kampanya ile topluma şu çağrı yapıldı:

“Kampanyada toplumumuza çağrımız,2020 yılında karşılaştığımız zorlukları, boş oyun parklarını, öğrencisiz sınıfları, arkadaşsız kutlanan doğum günlerini sizler olmadan atlatamazdık. 2020 yılı bize çok şey öğretti. Bunlar arasında en önemlilerinden biri her şeyin bittiğini, tükendiğini sandığımız zamanlarda bile, bizi seven, sahiplenen, destekleyen bağışçılarımız sayesinde bu zor günleri dayanışma içinde birlikte geçirdik.

Bankalardan olduğu gibi 4120'ye SOS yazıp mesaj atarak 25 TL’lik bağışta bulunabilecek. SOS Çocukköyü Derneği resmi web adresinden ilgili linki https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ tıklayarak, online bağış yapılabilecek. 0392 225 70 17 no’lu numaradan ulaşarak veya Çocukköyü’ne gelerek elden de bağışta bulunulabilecek.

Kampanyaya bağışlar şu banka hesaplarından yapılabilecek:

Limasol Türk Kooperatif Bankası (TL: 600318) (STG: 700694) (EURO: 740074); Türk Bankası Ltd

(TL: 015848733) (STG: 7032674); K.T Kooperatif Merkez Bankası 285258; Creditwest Bank 15304685; Albank 9010-18802673-351

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 15:36