Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SOS arasında iş birliği protokolleri yenilendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SOS Çocukköyü Derneği arasındaki iş birliği protokolleri yenilendi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, günün şartlarına uygun olarak yeniden güncellenen iş birliği protokollerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenen törenle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile SOS Çocukköyü Derneği Başkanı Avukat Buğra Akter imza koydu.

Protokol, SOS Çocukköyü Derneği tarafından halihazırda sürdürülen Aile Temelli Bakım ve Aile Güçlendirme Programlarının devamlılığını destekliyor.

Bu bağlamda Lefkoşa Çocuk Köyü, Girne Gençlik Evi ve Yarı Bağımsız Yaşam Evleri’nde destek alan, aile bakımını kaybetmiş ve kaybetme riski taşıyan, risk altında olan ve devlet tarafından koruma altında olan, dezavantajlı gruplara dahil çocuk ve gençlere, en iyi şekilde hizmeti verilmesi amaçlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, protokol kapsamında verilecek hizmetler karşılığında üzerine düşen finansal ve yasal yükümlülükleri yerine getirecek.