Sosyal Hizmetler Dairesi önlemler aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Co-VID 19 virüsü (Koronavirüs) ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek; özel gereksinimli bireyleri, çocukları ve yaşlıları korumak amacıyla bir dizi tedbir kararı aldı.

Bu kararlar doğrultusunda Sosyal HizmetlerDairesi’ne bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası ve Lapta Huzurevi’ne ziyaretçi kabulü durduruldu.

18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezleri ve Lefkoşa Çocuk ve Gençlik Merkezi ise, Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda hizmet vermeye devam edecek, bu merkezlerde sürdürülen eğitime ve rehabilitasyona 22 Mart’a kadar ara verilecek.

Lefkoşa Çocuk Yuvası, Lapta Huzurevi, 18 Yaş Üstü Rehabilitason Merkezleri ve Lefkoşa Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde alınan tedbirler doğrultusunda, stajyer öğrencilerin stajları da ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı.

Ayrıca 18-24 Mart 2020 Yaşlılar Haftası dolayısıyla, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen tüm etkinlikler iptal edildi.