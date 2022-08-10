Sosyal Hizmetler Dairesi’nin toplu sünnet etkinlikleri Girne’de devam etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü'nün, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik sünnet etkinlikleri Girne'de devam etti ve başvuran 10 çocuk Girne Akçiçek Hastanesi’nde sünnet oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, sünnet olan çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi. Baknalıktan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe, UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan her bölgede çocuklara yönelik sünnet etkinliği yaptıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Beyhan Berova ise konuşmasında hastane olarak bu tür organizasyonlarda her zaman bulunduklarını belirtti. Berova, “Bunun için kolları sıvadık. Genelde çok basit bir operasyon olarak görülür ancak bunun arkasında ciddi bir oganizasyon vardı" diyerek etkinlikten dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teşekkür etti.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında organizasyonun Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yapıldığını ve sünnetin de dini inançlarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından tespit edilen dar gelirli ailelerin çocuklarına bu hizmeti götürdüklerini kaydeden Taçoy, çocukların travma yaşamadan bu süreci geçirmesi için çaba harcayan tüm hastane personeline teşekkür ederek, “Hizmete devam diyoruz. Sağlıkçılarımızla birlikte en iyiyi ve en güzeli yaşatmayı ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.